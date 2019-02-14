Контрабанду почти на 6 млн рублей задержали на Уссурийской таможне

Незаконный ввоз товаров народного потребления стоимостью 5,9 млн рублей и весом более 1,5 тонн предотвратили уссурийские таможенники. Нелегальный груз был задержан на Уссурийском таможенном посту при попытке ввоза из Китая.

Как сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, при досмотре фуры в приморском пункте пропуска на границе с Китаем таможенники обнаружили, что отсутствует часть товаров, указанных в декларации, а также выявили незадекларированные товары. Среди последних: мягкие игрушки, маникюрные принадлежности, посуда, бытовые приборы, текстильные товары, сумки, канцелярия, бижутерия и многое другое.

Как рассказал и. о. начальника Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, декларацию на товары подала компания-импортер из Владивостока. По факту недекларирования товаров в отношении фирмы Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товара с возможной конфискацией.

Незадекларированные товары изъяты и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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