Ледовый плен: роженица с младенцем пешком пересекла замерзший залив
Остров Путятина уже неделю находится в ледовой блокаде. Транспортное сообщение в заливе Стрелок до сих пор не восстановлено. WhatsApp "Вестей: Приморье" (8-914-076-47-77) по-прежнему завален жалобами островитян, которые не понимают, почему местные власти не предпринимают попыток наладить переправу и восстановить сообщение с Большой землей.
За время блокады на острове случилась беда. Сгорел дом. О прибытии пожарных речи не шло, поскольку спасательная техника не может передвигаться по льду, а сельская пожарная цистерна не на ходу. Представители полиции также добирались на остров пешком по льду
Между тем, путь от материка до острова неблизкий - более трех километров. Преодолевать пешком залив, где постоянно "гуляет" лед и образуются многочисленные промоины - опасно. Однако другого способа добраться до материка пока нет. Так, возвращаться из роддома домой на остров с новорожденным ребенком пришлось молодой роженице. С ребенком на руках она, на свой страх и риск, перешла замерший залив.
Вопрочем, некоторые смельчаки преодолевают ледовую преграду на мотоциклах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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