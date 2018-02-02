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Вчера, 21:46
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Ледовый плен: роженица с младенцем пешком пересекла замерзший залив

Ледовый плен: роженица с младенцем пешком пересекла замерзший залив

Остров Путятина уже неделю находится в ледовой блокаде. Транспортное сообщение в заливе  Стрелок до сих пор не восстановлено. WhatsApp "Вестей: Приморье" (8-914-076-47-77) по-прежнему завален жалобами островитян, которые не понимают, почему местные власти не предпринимают попыток наладить переправу и восстановить сообщение с Большой землей. 

За время блокады на острове случилась беда. Сгорел дом. О прибытии пожарных речи не шло, поскольку спасательная техника не может передвигаться по льду, а сельская пожарная цистерна не на ходу. Представители полиции также добирались на остров пешком по льду

Между тем, путь от материка до острова неблизкий  - более трех километров. Преодолевать пешком залив, где постоянно "гуляет" лед и образуются многочисленные промоины - опасно. Однако другого способа добраться до материка пока нет. Так, возвращаться из роддома домой на остров с новорожденным ребенком  пришлось молодой роженице. С ребенком на руках она, на свой страх и риск, перешла замерший залив. 

Вопрочем, некоторые смельчаки преодолевают ледовую преграду на мотоциклах. 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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