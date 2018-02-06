Корейцы встречают самолеты из России с триколорами в руках
Приморцы, которые уже прилетели в Сеул, чтобы отправиться на зимнюю олимпиаду, публикуют в сети фотографии и видео, на котором волонтеры встречают самолеты из России. По словам болельщиков, многие корейцы в аэропорту Инчхон держат в руках российские флаги и другую атрибутику, символизирующую нашу страну, сообщает "Вести: Приморье".
Как ранее сообщали «Вести: Приморье» более 100 болельщиков из разных городов края решили объединиться для поездки в Пхёнчхан, чтобы вместе поддерживать наших олимпийцев. Болельщики приготовили плакаты, кричалки, флаги и другие символы поддержки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
06.02.2018 Приморские болельщики не станут прятать флаг России на Олимпиаде
-
06.02.2018 Болельщики Владивостока готовят МОК "привет" на английском
-
12.01.2018 Третья победа приморской команды подряд - "Адмирал" обыграл "Барыс"
-
18.09.2017 С 29 сентября авиакомпания "Джеджу Эйр" начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Сеул
-
25.12.2016 Корейцы «открыли» во Владивостоке хлебопекарню «Глист»(фото)
-
03.10.2016 В корейском аэропорту города Инчхон вот уже неделю томятся 20 россиян
Добавить комментарий