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Вчера, 22:53
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Корейцы встречают самолеты из России с триколорами в руках

Корейцы встречают самолеты из России с триколорами в руках

Приморцы, которые уже прилетели в Сеул, чтобы отправиться на зимнюю олимпиаду, публикуют в сети фотографии и видео, на котором волонтеры встречают самолеты из России. По словам болельщиков, многие корейцы в аэропорту Инчхон держат в руках российские флаги и другую атрибутику, символизирующую нашу страну, сообщает "Вести: Приморье".

Как ранее сообщали «Вести: Приморье» более 100 болельщиков из разных городов края решили объединиться для поездки в Пхёнчхан, чтобы вместе поддерживать наших олимпийцев. Болельщики приготовили плакаты, кричалки, флаги и другие символы поддержки.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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