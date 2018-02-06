Корейцы встречают самолеты из России с триколорами в руках

Приморцы, которые уже прилетели в Сеул, чтобы отправиться на зимнюю олимпиаду, публикуют в сети фотографии и видео, на котором волонтеры встречают самолеты из России. По словам болельщиков, многие корейцы в аэропорту Инчхон держат в руках российские флаги и другую атрибутику, символизирующую нашу страну, сообщает "Вести: Приморье".

Как ранее сообщали «Вести: Приморье» более 100 болельщиков из разных городов края решили объединиться для поездки в Пхёнчхан, чтобы вместе поддерживать наших олимпийцев. Болельщики приготовили плакаты, кричалки, флаги и другие символы поддержки.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Фев 6, 2018 в 4:48 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]