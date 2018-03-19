"Мороженки" из Владивостока устроили купание в ледяной шуге (видео)
Любительницы зимнего плавания из Владивостока в очередной раз шокировали теплолюбивую публику местного Инстаграм. Девушки-мороженки устроили видеосессию, принимая водные процедуры в ледяной шуге.
Ранее "Вести Приморье" сообщали, что "мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео), а затем "мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото).
Всем бодрого дня 🤗, замурчательного настроения 😽 и, облизательно, любви!!! 😻❤ роли морских кошечек исполняли: @first_devchina @lady_v_inst 😻😻😻 #главноеповизжать #всембобра #всемздоровья # моржи #нашакоманда #отмороженки #моржуй #отжимайся #закаляйся #качайся #отморозьпопу #тольковперед #полныйвперед #health #fittnessgirl #fittnesslifestyle #fittnesslife #sea
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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