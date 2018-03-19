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"Мороженки" из Владивостока устроили купание в ледяной шуге (видео)

Любительницы зимнего плавания из Владивостока в очередной раз шокировали теплолюбивую публику местного Инстаграм. Девушки-мороженки устроили видеосессию, принимая водные процедуры в ледяной шуге.

Ранее "Вести Приморье" сообщали, что "мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео), а затем "мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото).

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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