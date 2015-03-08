"Мастер парковки" из ЗАКСа оштрафован на 1000 рублей
Водителю внедорожника Toyota Land Cruiser (госномер В347ВВ), приписанному к автопарку Законодательного собрания Приморского края, выписан штраф в 1000 рублей.
Как сообщил "Вестям:Приморье" источник в парламенте Приморья, водитель наказан согласно пункту 12.19.3 КОАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Госавтоинспекция "вычислила" нарушителя по публикациям в местных СМИ, позвонила в гараж приморского парламента и виновник сам пришел в ГАИ за постановлением о штрафе.
Напомним, что в соцсетях Владивостока появилась фотография джипа Toyota Land Cruiser (госномер В347ВВ) запаркованного прямо на тротуаре. На изображении было видно, что в районе остановки общественного транспорта на Фирсова во Владивостоке пешеходам приходилось обруливать авто по узенькой тропинке. Государственные номерные знаки этого автомобиля прямо указывали на то, что автомобиль закреплен за Законодательным собранием Приморского края.
Стоит отметить, что в Законодательном собрании Приморского края оперативно прореагировали на публикации в СМИ. "Аппарат Законодательного собрания приносит свои извинения в связи с данным инцидентом. По выявленному факту будет проведена служебная проверка по результатам которой водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Просим и впредь, если будут выявлены подобные факты незамедлительно сообщать о них руководству аппарата ЗСПК,"- говорится в официальном ответе приморского парламента, поступившем в адрес сайта "Вести:Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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