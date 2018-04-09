Владивостокские "мороженки" закрыли сезон (фото, видео)

Неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока подвел итоги сезона 2017-18 годов, сообщают "Вести:Приморье". В паблике одной из активных участниц движения "владивостокских мороженок" размещен фото- и текстовый отчет минувшего сезона:

" Это был удивительный моржовский сезон 2017-2018. Мой 6й сезон зимних купаний. Первый год без клуба "Морж" на Набережной. Купались, где приходилось, в поисках открытой воды добрались даже до Сахалина. Были и выезды в Ливадию в январе и марте. Купались на о.Русский и на Патрокле. Сезон, когда наша моржовская банда чаще всего приковывала к себе внимание СМИ и инста пабликов. Мы стали известны всему миру как Владивостокские Мороженки. Хочется верить, что следующий год мы( моржи Владивостока) все же получим свой клуб, свое теплое помещение и свою прорубь. Любителей зимнего плавания с каждым годом все больше, хотелось бы,чтобы движение имело сплоченность общим увлечением."

Ранее "Вести:Приморье" опубликовали целую серию заметок о необычном хобби владивостокских "мороженок": "«Моржи» Владивостока просят отдать им под «моржовку» «Хаятт» на мысе Бурный. Видеорепортаж Марии Нетребенко", "Владивостокские "мороженки" издеваются над инициативой властей штрафовать за зимнее купание (фото)", "Мороженки" из Владивостока устроили заплыв на пляжах Ливадии (фото, видео), "Мороженки" из Владивостока добрались до Сахалина (фото).

Публикация от Наталья А. (@first_devchina) 8 Апр 2018 в 11:18 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]