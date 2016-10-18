Восстановлена работа насосных станций в микрорайоне Патрокл
В районе бухты Патрокл во Владивостоке в пятницу, 29 июня, запустили две канализационные насосные станции, которые прекратили выпуск стоков в местное озеро. Об этом сообщили в администрации края.
Напомним, озеро в районе бухты Патрокл прославилось своим зловонием из-за того, что неочищенные канализационные стоки сливались в озеро.
Примводоканал выполнил ремонт очистных сооружений в течение месяца, и наконец-то две насосные станции начали свою работу. Насосные станции находятся на глубине 7-8 метров. Они перекачивают канализационные стоки, которые попадают на очистные сооружения в районе бухты Горностай. Далее предстоит запустить еще шесть этапов очистных сооружений Владивостока.
Вместе с тем началось восстановление озера. В него запускаются специальные бактерии, и вскоре это озеро станет еще одним местом отдыха для горожан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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