Появилась новая версия ДТП с автозаком в Приморье
Двое следственно-арестованных, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в райцентре Чугуевка, остаются в больнице. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт dv.kp.ru. При этом местные жители опровергли версию в соцсетях о том, что находившиеся в автозаке сами раскачали машину, и она перевернулась.
— Они ничего не раскачивали! По пятницам из Чугуевки арестованных возят под полицейским конвоем на суд в Уссурийск. Вот и в этот раз было также. Уже возвращались обратно, как вдруг полицейскую машину подрезал джип: она еще метров 90 проехала, виляла и опрокинулась в кювет. В итоге сотрудники МВД не пострадали, а подсудимые - да, — рассказали корреспонденту «КП»-Владивосток местные жители.
Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю продолжает хранить молчание по поводу случившегося. В отсутствие достоверной информации некоторые СМИ упорно называют пострадавших заключенными и считают, что они отбывали наказание в исправительной колонии №31, находящейся в Чугуевке. Между тем, колония является структурным подразделением главного управления ФСИН, и в этом ведомстве подчеркивают: пятничное ДТП не имеет к ним отношения.
Там же, в Чугуевке, базируется изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых полиции. Туда и возвращались пять проходящих по уголовным делам мужчин разного возраста. В результате ДТП двое оказались в районной больнице, хотя и с остальными не все в порядке.
— У тех, кого госпитализировали, — у одного сотрясение мозга и перелом грудины; у второго — тоже сотрясение, и еще скальпированная рана головы, перелом предплечья. Загипсовали, зашили: они сейчас лежат у нас в отдельной палате — естественно, под охраной. А у тех троих зашили раны и отправили лечиться амбулаторно, под наблюдение тюремного фельдшера, — уточнили медики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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