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Владивостокские усыновители потратили на собственные нужды материнский капитал

Владивостокские усыновители потратили на собственные нужды материнский капитал

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что местная жительница удочерила двух несовершеннолетних. В связи с удочерением она реализовала свое право на получение материнского (семейного) капитала.

По ее заявлению денежные средства были перечислены в счет погашения долга по ипотечному договору на квартиру, находящуюся в собственности ее супруга.

Одновременно в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Первореченскому району г. Владивостока было представлено нотариально удостоверенное обязательство супруга, в соответствии с которым последний обязался в течение 6 месяцев после перечисления средств материнского (семейного) капитала оформить квартиру в общую долевую собственность на себя и детей.

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского капитала.

Однако обязательство не было исполнено.

Более того, в октябре 2016 года на основании решения суда удочерение в отношении детей отменено, в связи с чем несовершеннолетние направлены в центр содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд в интересах государства с заявлением о возврате средств материнского капитала.

Первореченским районным судом г. Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Вопросы фактического исполнения решения суда после его вступления в законную силу поставлены на контроль прокуратуры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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