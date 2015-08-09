В Приморье вынесен приговор по делу о гибели парашютиста в Хасанском районе
Хасанским районным судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человека). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурант в июле 2017 года в с. Рязановка оказывал услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть человека.
Так, в отсутствии государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без получения необходимых документов мужчина незаконно осуществлял деятельность, связанную с оказанием услуг по прокату на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, на специально оборудованном для этих целей катере. При том что указанная деятельность относится к экстремальному виду спорта, и ее осуществление возможно только при наличии опытного руководителя полетов с помощниками, специально обученными для проведения буксировочных полетов, точного плана осуществления буксировочных полетов от взлета до посадки, согласованного в деталях со всеми участниками и обслуживающей бригадой, а также экипажем катера.
Между тем, в нарушение требований действующего законодательства фигурант привлек без прохождения соответствующих инструктажей по технике безопасности к оказанию им такой услуги лиц, не имеющих навыков для работы в указанной сфере, не прошедших надлежащим образом инструктаж по технике безопасности, среди которых были и несовершеннолетние.
Отдыхавший в тот момент на побережье потерпевший, воспользовавшись данной услугой, не отвечающей требованиям безопасности, упал с высоты в воду, в результате чего получил черепно-мозговую травму, которая в совокупности с другими повреждениями привела к смерти.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, заявленные к фигуранту, о возмещении им ущерба и взыскании компенсации, взыскав с него 972 тыс. рублей.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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