Мэрия Владивостока: Остров Папенберга никогда не передавался в муниципальную собственность
В управлении муниципальной собственности Владивостока пояснили ситуацию о собственнике земли на острове Папенберга. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, остров Папенберга в бухте Новик острова Русский никогда не передавался в муниципальную собственность и по-прежнему находится в федеральной собственности.
Также ситуацию с островом Папенберга в бухте Новик на острове Русский прокомментировали в управлении градостроительства и архитектуры.
«В 2011 году управлением градостроительства и архитектуры по обращению ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» был выдан акт выбора земельного участка на о. Папенберга для строительства объекта «Инженерный центр на о. Русский», однако в 2012 году распоряжением УГА этот документ был отменен. Администрация не вправе распоряжаться данной территорией и предоставлять ее кому бы то ни было в аренду или пользование. Однако, стоит отметить, что в соответствии с полномочиями администрация Владивостока готовила акты выбора вне зависимости от собственности земельного участка, при этом решение об использовании территории острова вправе принимать только собственник – в соответствии с документами градостроительного планирования», - отметили в УГА.
Согласно новым Правилам землепользования и застройки, территория острова Папенберга относится к зоне лесов (Р-4), основными видами разрешенного использования которой являются охрана природных территорий, деятельность по особой охране и изучению природы, историко-культурная деятельность. Именно такую деятельность затеяла на острове общественная экологическая организация «Флора», однако правоустанавливающих и разрешительных документов у нее на момент проверки, проведенной сотрудниками полиции и административно-территориального управления Фрунзенского района 25 июля, не оказалось. Поэтому выяснением всех обстоятельств строительных работ на острове занимается полиция.
Напомним, представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции провели 25 июля совместную проверку – в связи с поступившими сообщениями о начавшихся строительных работах на острове Папенберга в бухте Новик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.07.2018 Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция
-
20.03.2017 Дороги острова Русский приводят в порядок
-
20.02.2017 Во Владивостоке прошла необычная велогонка
-
14.03.2016 Реконструкция дорог на Русском может начаться после передачи земли из ведения военных в городскую собственность
-
14.08.2015 Вторая ветка водовода на остров Русский готова почти на 25 процентов
-
04.07.2015 Земля под строительство торгово-развлекательного комплекса предлагается на острове Русский
Добавить комментарий