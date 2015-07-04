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Мэрия Владивостока: Остров Папенберга никогда не передавался в муниципальную собственность

Мэрия Владивостока: Остров Папенберга никогда не передавался в муниципальную собственность

Фото: Irina-chisa

В управлении муниципальной собственности Владивостока пояснили ситуацию о собственнике земли на острове Папенберга. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, остров Папенберга в бухте Новик острова Русский никогда не передавался в муниципальную собственность и по-прежнему находится в федеральной собственности.

Также ситуацию с островом Папенберга в бухте Новик на острове Русский прокомментировали в управлении градостроительства и архитектуры.

«В 2011 году управлением градостроительства и архитектуры по обращению ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» был выдан акт выбора земельного участка на о. Папенберга для строительства объекта «Инженерный центр на о. Русский», однако в 2012 году распоряжением УГА этот документ был отменен. Администрация не вправе распоряжаться данной территорией и предоставлять ее кому бы то ни было в аренду или пользование. Однако, стоит отметить,  что в соответствии с полномочиями администрация Владивостока готовила акты выбора вне зависимости от собственности земельного участка, при этом решение об использовании территории острова вправе принимать только собственник – в соответствии с документами градостроительного планирования», - отметили в УГА.

Согласно новым Правилам землепользования и застройки, территория острова Папенберга относится к зоне лесов (Р-4), основными видами разрешенного использования которой являются охрана природных территорий, деятельность по особой охране и изучению природы, историко-культурная деятельность.  Именно такую деятельность затеяла на острове общественная экологическая организация «Флора», однако правоустанавливающих и разрешительных документов у нее на момент проверки, проведенной сотрудниками полиции и административно-территориального управления Фрунзенского района 25 июля, не оказалось. Поэтому выяснением всех обстоятельств строительных работ на острове занимается полиция.

Напомним, представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции провели 25 июля совместную проверку – в связи с поступившими сообщениями  о начавшихся строительных работах на острове Папенберга в бухте Новик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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