В Ольгинском районе с ужасом ждут прихода нового тайфуна. Видеорепортаж Ольги Катренко
Ольгинский район вряд ли перенесет очередной удар стихии. Синоптики предупреждают о возможном выходе к берегам Приморья тайфуна с критической массой воды и штормовым ветром. И всё это вновь обрушится на уже сорванные мосты и размытые дороги. На всякий случай ольгинцы, особенно жители отдаленных таежных сел, сушат сухари.
Огороду бабушки Нади пришел конец. Утром отправилась за капустой. Местная река Аввакумовка, и без того капризная, разлилась. Горюет сельский человек.
Надежда Ваганова-Кынцын, житель с. Михайловка: «Ходила молилась, чтобы не утонула, и водку лила, и на коленки садилась — ну и что? Всё равно уплыло! Я лежу, плачу, приходит дочка: мам, и так с сердцем у тебя плохо».
Огород смывало и в 2016-ом, компенсации по иску Надежда Васильевна так и не получила. В Ольге отправили ее в краевой суд, во Владивосток. И теперь, видимо, только гнить овощам остается: капуста, картошка, перцы, тыква ведь росла, как на дрожжах... Всё, что сможет, соберет Надежда Васильевна. В помощь ей и сестры, и племянница. Конечно, это не показатель. Аввакумовка лишь немного расширила русло, и огородов на бережке раз, два и обчелся — остальные у селян под боком.
Надежда Ваганова-Кынцын, житель с. Михайловка: «Тут и линии, и столбы, скоро упадет, а никому дела нет, я говорю, и во время войны мы так не жили, как сейчас».
Однако власть Михайловки ольгинской в лице Раисы Андрейцевой как раз-таки проблемы людей знает. И решает, как может. Но сил и средств у хрупкой женщины на все заплатки явно не хватит. Да и что противопоставить природе? Остается только сушить сухари, хлеб во всем молдавановском поселении завозной.
Дорога к соседнему селу Фурманово теперь такая. Народ с той стороны потихоньку пробует путь под водой, может проскочит.
Николай Бабченко, житель с. Фурманово: «Вода-то мутная, справа трубы не видно, где она, там яма, там провал и уазик уйдет с головой».
И хлебом люди не запаслись, крайний раз буханки привезли во вторник, к очередному завозу мост восстановить не смог бы даже волшебник. Фермер Александр Макаров хотя бы детей и мать успел вывезти. В скорую помощь дорожников он не верит.
Александр Макаров, фермер: «В «Лайонрок» еще мы сами сделали деревянный мост, он был надежный, они его разломали, поставили трубу, и вот результат».
Еще стоящие, подлатанные пару лет назад мосты на ладан дышат.
- Находиться здесь опаснее с каждой минутой. Я вижу дыры и сквозь них — бурлящую Аввакумовку. Там трещины, и этот грунт в любой момент может обвалиться. Тогда останется только деревяшка. Но дорога на Фурманово уже отрезана.
Местные знают, как быстро взобраться на сопки, случись что. Но как бы хотели они и чтобы тайфун обошел стороной, и чтобы власть предержащие обратили взоры к таежным поселкам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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