Приморье продолжает находиться под натиском стихии. Прогнозы на ливневые дожди полностью оправдались. На реках Приморского края вновь началось формирование паводков, под угрозой затопления десятки населённых пунктов. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера распространен на семь территорий Приморья.

Река Милоградовка. Ольгинский район. Последствия проливных дождей усугубляются тем, что из-за сильного шторма в море вода не уходит в устье, и река начинает выходить из берегов на поселение, где практически все здания находятся в низине. Местные, не дожидаясь помощи, сами начинают укреплять берега, на спасении посёлка — всё взрослое население.

Районные власти помогают немногим — к месту прорыва дамбы выдвинуто несколько единиц техники. В Ольгинский район срочно выезжает первый вице-губернатор Александр Костенко, сюда отправляют тяжёлую технику Примавтодора.

Сильные дожди сместились на север края. Большая опасность над посёлком Светлая в Тернейском районе, сюда направлены силы для аварийно-спасательных работ. В Лазовском районе размыты автодороги Лазо–Заповедное, Сокольчи–Валентин, Валентин–Глазковка. Отрезаны от транспортного сообщения село Чистоводное и поселок Преображение. В Ольгинском районе размыта дорога к селу Фурманово, поврежден мост.

Наиболее тяжёлая ситуация с паводком в верхнем и среднем течении Уссури, в нижнем течении реки Илистая (Черниговский район). Подтоплены поймы Раздольной, Арсеньевки, Комиссаровки, Мельгуновки, Абрамовки. В зоне наводнения — большая часть края.

Для определения ущерба в крае по поручению Андрея Тарасенко сформировано 56 оценочных комиссий, которые подсчитывают ущерб и принимают заявления от граждан на компенсацию. Решением главы региона компенсацию смогут получить и те, у кого имущество оказалось не застраховано.

Нынешние дожди вызваны влиянием китайского циклона и тайфуна JEBI, который сейчас бушует в Японии. Острова приняли на себя главный удар стихии. Это один из самых мощных за последние 25 лет тайфун. В Японии эвакуируют почти полмиллиона человек. Здесь отменены 700 внутренних авиарейсов, временно прекратили железнодорожное сообщение, а без света остаются более 350 тыс домов японцев. Ожидается, что непогода утихнет только к выходным.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]