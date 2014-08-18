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Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли

Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли

Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли сильными дождями. Осадки размыли дороги, реки вышли из берегов и смыли мосты, несколько сел разделила разлившаяся река.

Максимовцы прислали на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) фотографии разлившихся водоемов и дорог, скрывшихся под водой. Как сообщают жители, в Тернейском районе не объявлен режим ЧС, поэтому, по словам местной администрации, о восстановлении дорог и мостов пока речь не идет.

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Село Максимовка находится на севере Приморского края на правом берегу одноименной реки. На север к селу Усть-Соболевка идет дорога, расстояние около 32 км. Других дорог нет, кроме лесовозных. Село Максимовка приравнено к районам Крайнего Севера.

Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли
Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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