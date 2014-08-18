Жители села Максимовка Тернейского района оказались отрезанными от большой земли сильными дождями. Осадки размыли дороги, реки вышли из берегов и смыли мосты, несколько сел разделила разлившаяся река.

Максимовцы прислали на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) фотографии разлившихся водоемов и дорог, скрывшихся под водой. Как сообщают жители, в Тернейском районе не объявлен режим ЧС, поэтому, по словам местной администрации, о восстановлении дорог и мостов пока речь не идет.

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Село Максимовка находится на севере Приморского края на правом берегу одноименной реки. На север к селу Усть-Соболевка идет дорога, расстояние около 32 км. Других дорог нет, кроме лесовозных. Село Максимовка приравнено к районам Крайнего Севера.





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]