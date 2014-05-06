Сергей Бессчастный назначен главным "орговиком" Генпрокуратуры РФ
Бывший прокурор Приморского края Сергей Бессчасный займет пост начальника организационного управления Гепрокуратуры РФ, сообщил "Вести:Приморье" источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края Сергей Бессчасного в августе 2018 года, когда у него заканчивался 5-летний срок службы в Приморском крае. На службу в край он поступил в 2013 году с поста прокурора Сахалинской области.
Вопрос о преемнике на посту прокурора Приморского края остается открытым. С 30 августа 2018 года функции исполняющего обязанности прокурора возложены на Вячеслава Шайбекова. Согласно процедуре, заместитель генерального прокурора в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Гулягин должен представить кандидатуру на согласование Законодательному собранию Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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