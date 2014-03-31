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Путин запретил ГИБДД снимать номера с машин

Путин запретил ГИБДД снимать номера с машин

Президент России Владимир Путин подписал указ, изымающий из положения о ГИБДД право сотрудников Госавтоиспенции снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносятся изменения в положение о ГИБДД. При этом Госавтоинспекция сохраняет за собой право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством... до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством".

Распространенными причинами снятия номеров с машин в России являются отсутствие у водителя полиса ОСАГО, технические неисправности, а также нарушения, связанные, например, с тонировкой стекол или установкой фар, не соответствующих нормам.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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