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Шестерых охотников за мацутакэ задержали приморские пограничники

Шестерых охотников за мацутакэ задержали приморские пограничники

Фото: Xcook Info

Трое жителей ближнего к Приморью зарубежья отправились на «тихую охоту» на российскую территорию на участок Службы в пгт Посьет. Зная грибные места и предвкушая хорошую прибыль от продажи даров тайги, иностранцы собрали порядка 30 килограммов мацутакэ. Однако далеко идущим планам грибников помешал пограничный наряд, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Еще двое иностранцев отправились по грибы после обильного возлияния на участке Службы в г.Уссурийске. Нетрезвые гости из соседнего государства успели собрать 32 килограмма рядовки, а когда их обнаружили пограничники, попытались оказать сопротивление. Днем позже на участке этой же Службы был задержан еще один любитель мацутакэ, успевший собрать всего 1,5 килограмма ценного гриба.

Все задержанные иностранцы признались, что умышленно перешли границу. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 322 УК Российской Федерации («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). Меру наказания определит суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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