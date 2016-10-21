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Два нарушителя государственной границы задержаны на горно-таежном участке в Приморье

Два нарушителя государственной границы задержаны на горно-таежном участке в Приморье

Фото: Новое время

Жители ближайшего приграничья были задержаны на участке отделения «Таежная» Службы в г.Уссурийске. Пограничный наряд обнаружил иностранцев, в момент, когда те копали корень женьшеня на российской территории, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Это реликтовое растение, как известно, высоко ценится нашими восточными соседями, и используется в традиционной народной медицине.

В общей сложности у задержанных было обнаружено более 25 корней женьшеня общим весом около 140 граммов. Иностранцы признались, что умышленно пересекли границу с целью сбора дикоросов.

Изъятые корни растений отправлены на экспертизу в ДВО РАН. В отношении нарушителей проводится разбирательство. По его окончании и результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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