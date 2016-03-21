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Гигантское пульсирующее существо нашли на берегу Тихоого океана

Гигантское пульсирующее существо нашли на берегу Тихоого океана

На берегу океана в 90 километрах от новозеландского города Окленд нашли гигантскую медузу, которую вынесло на берег. Об этом сообщает Fox News.

Находку обнаружила семейная пара, которая приехала на пляж с детьми. На песке лежало огромное желеобразное существо розового цвета. Оно было живым и время от времени подрагивало. По словам отца семейства, казалось, что внутри сокращаются мышцы. Он тут же предупредил детей, чтобы они не подходили.

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что перед ними самая большая медуза в мире — волосистая цианея. Ее купол достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров. Известен экземпляр с щупальцами длиной 36,5 метра. Прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти.

В августе сообщалось, что в районе новозеландского города Веллингтон на берегу моря нашли огромного мертвого кальмара. Длина моллюска составляла 4,2 метра.

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Источник: ЛЕНТА.ru [ www.lenta.ru ]

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