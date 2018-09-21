Водитель микрогрузовика погиб в ДТП на трассе Седанка—Патрокл
Тяжелое ДТП произошло во Владивостоке на трассе Седанка—Патрокл в пятницу, 21 сентября. Как ранее сообщали «Вести: Приморье», микрогрузовик врезался в стоящий самосвал, кабину автомобиля буквально сплющило и разорвало на части.
В ДТП погиб водитель микрогрузовика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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