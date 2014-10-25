Как расчитать и уплатить налог на имущество физических лиц

В Приморском крае налоговой базой для расчёта имущественного налога для физических лиц по-прежнему остаётся инвентаризационная стоимость объектов недвижимости. За 2017 год налог на имущество исчислен от инвентаризационной стоимости по состоянию на 01.01.2013 и умножен на коэффициент дефлятор 1,425.

Налогоплательщики могут самостоятельно рассчитать налог на имущество физических лиц, воспользовавшись сервисом на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор – Расчёт земельного налога и налога на имущество физических лиц».

Налоговым кодексом предусмотрены льготы по налогу на имущество для 15 категорий физических лиц, в том числе, инвалидов I и II группы, пенсионеров и другим категориям. Дополнительные льготы устанавливаются нормативными правовыми актами органов муниципальных образований. С перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно ознакомиться на стендах в инспекции, либо обратившись к сервису на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Обращаем внимание, что льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, хозпостройка менее 50 кв.м, гараж или машино-место) по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Если у льготника пенсионера, например 2 квартиры, то он представляет в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года Уведомление о выбранной квартире, в отношении которой он хочет получить льготу.

В случае если льготником уведомление о выбранном объекте для расчёта налога не представлено, то льгота в обязательном порядке самостоятельно представляется налоговым органом по тому объекту, по которому исчислена наибольшая сумма налога на имущество.

Инспекция напоминает, что уведомления на уплату налогов за 2017 год, рассчитанные с учётом имеющихся льгот, направляются налогоплательщикам почтовым отправлением.

Физические лица, имеющие доступ к электронному сервису на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получают налоговые уведомления на уплату налогов только в электронной форме.

Пользователям Личного кабинета Уведомления по почте на бумажном носителе не направляются!

Уплата имущественных налогов физических лиц за 2017 год производится не позднее 3 декабря 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]