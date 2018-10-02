Кожемяко об отставке Веркеенко: "Я никогда подобных вещей не встречал"
Глава Приморья Олег Кожемяко прокомментировал известие об анонсируемой отставке мэра Владивостока Виталия Веркеенко, сообщают "Вест:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
- Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из Instagram, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Было выступление Виталия Васильевича, просьба поддержать решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города, — прокомментировал происходящее Олег Кожемяко.
Глава Приморья добавил, что на вечер вторника было назначено совещание, темой которого стал вопрос дорог Владивостока и подготовка к отопительному сезону.
— Весьма странное решение и я никогда подобных вещей не встречал. У меня абсолютно ровное отношение к главе города, я еще толком не успел познакомиться и планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с ним главные задачи. Посмотреть с ним, как работают, чем живет город, чем можно помочь. Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти, краевого уровня такие вещи так не делаются, — подчеркнул врио губернатора Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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