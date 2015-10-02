Двое десантников из Уссурийска погибли в ДТП в районе Спасска-Дальнего

Стали известны подробности страшного ДТП, случившегося 29 сентября в районе Спасска-Дальнего. В результате происшествия погибли двое десантников 83-й бригады ВДВ из Уссурийска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, смертельное ДТП случилось в районе 515 км автодороги А-370 «Уссури» в ночь на 29 сентября. Nissan Atlas, в котором находились 27-летний водитель и 26-летний пассажир, врезался в ЗИЛ.

«По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем микрогрузовика двигался по автодороге А-370 ''Уссури'' со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 515 км водитель не учел дистанцию до ехавшего впереди ЗИЛа под управлением 70-летнего мужчины, после чего совершил с ним столкновение», – сообщили в ГИБДД по Приморскому краю.

По данным информированного источника VL.ru, двое находившихся в автомобиле Nissan Atlas – военнослужащие контрактной службы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска. По предварительной информации, во время ночной поездки водитель попросил сослуживца подержать руль, а тот не справился с управлением, что и стало причиной аварии.

О происшествии сразу же сообщили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский». На место инцидента прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицинской помощи. В результате аварии 26-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. 27-летний водитель был доставлен в реанимацию, где позднее скончался.

На момент происшествия, по данным краевого ГИБДД, стаж вождения водителя микрогрузовика составил 6 лет, за этот срок он более 70 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]