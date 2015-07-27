20-летняя няня покусилась на хозяйские доллары
Молодая девушка украла у своих работодателей 1300 долларов США, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка устроилась к потерпевшим за денежное вознаграждение осуществлять присмотр за их малолетней дочкой.
Увидев, как отец девочки спрятал в оружейный сейф доллары США, она проследила за тем, куда впоследствии он положил ключи. Дождавшись удобного момента, девушка в течение нескольких дней похищала из сейфа денежные средства небольшими суммами.
Действуя подобным образом, ей удалось украсть в общей сложности 1300 долларов США.
Похищенные денежные средства няня потратила на покупку 2 дорогостоящих сотовых телефонов и развлечения.
После ее задержания сотрудниками полиции купленные на добытые преступным путем средства телефоны изъяты, на них наложен арест.
Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража в значительном размере).
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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