20-летняя няня покусилась на хозяйские доллары

Молодая девушка украла у своих работодателей 1300 долларов США, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка устроилась к потерпевшим за денежное вознаграждение осуществлять присмотр за их малолетней дочкой.

Увидев, как отец девочки спрятал в оружейный сейф доллары США, она проследила за тем, куда впоследствии он положил ключи. Дождавшись удобного момента, девушка в течение нескольких дней похищала из сейфа денежные средства небольшими суммами.

Действуя подобным образом, ей удалось украсть в общей сложности 1300 долларов США.

Похищенные денежные средства няня потратила на покупку 2 дорогостоящих сотовых телефонов и развлечения.

После ее задержания сотрудниками полиции купленные на добытые преступным путем средства телефоны изъяты, на них наложен арест.

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража в значительном размере).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]