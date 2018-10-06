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Вчера, 20:43
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Оторвавшееся на ходу колесо прилетело в лоб легковушке во Владивостоке (видео)

Оторвавшееся на ходу колесо прилетело в лоб легковушке во Владивостоке (видео)

Днем 6 октябряна выезде из Владивостока в районе Фетисов арены произошло необычное ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Vitz, сообщают "Вести:Приморье"  со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl.

«Пьяная автомобилистка за рулём Toyota Land Cruiser Prado не совладала с рулём, в результате чего внедорожник стал неуправляемым, влетел в леера, при столкновении с которыми у Prado вырвало переднее левое колесо, которое полетело прямо в лобовое стекло мимо проезжающему Toyota Vitz. Сам внедорожник улетел в кювет, несколько раз перевернулся и приземлился на крышу. Виновницу ДТП, которую выкинуло из джипа на дорогу, госпитализировали прибывшие медики», — говорится в сообщении.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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