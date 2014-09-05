Уссурийский суд приговорил наркоторговца к 10 годам лишения свободы

41-летний житель Уссурийска был задержан на станции Уссурийск во время сбыта наркотического вещества сотруднику полиции. В рамках контрольной закупки мужчина получил от полицейского 2500 рублей за 1 один грамм наркотика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе предварительного следствия был доказан факт передачи разовой дозы наркотика наркозависимому другу фигуранта, а также факт незаконного хранения в арендованном гараже свертка с «химкой» весом около шести граммов, что является крупным размером.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в незаконном сбыте наркотических средств не признал.

Учитывая, что на момент совершения данного преступления мужчина был условно осужден, за незаконное хранение наркотических средств, суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В зале суда подсудимый был взят под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]