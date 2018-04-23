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Во Владивостоке вор-рецидивист получил реальный срок

Во Владивостоке вор-рецидивист получил реальный срок

Первореченским районным судом г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2018 года около жилого дома по проспекту Красного Знамени в г. Владивостоке.

Фигурант похитил у случайного прохожего кошелек. Так, действуя незаметно для окружающих и потерпевшего, он достал из заднего кармана брюк последнего кошелек, с которым скрылся с места преступления.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде лишения свободы.

Учитывая, что злоумышленник совершил кражу в период условного осуждения за другое преступление, окончательное наказание назначено ему по совокупности приговоров в виде 2 лет лишения свободы в  колонии строгого режима.

Приговор в законную силу вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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