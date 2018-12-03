"В одной лодке" нескончаемых проблем оказались жильцы нескольких высоток на Патрокле
Ночные температуры во Владивостоке уже отрицательные и жителей новостроек владивостокского микрорайона в бухте Патрокл очередная зима не радует. Более того, они мечтают ее отменить! Вместе с холодами к ним приходит ледниковый период. Подробности в сюжете Максима Каленника из рубрики "Технологии жилья".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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