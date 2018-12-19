Новости Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:10
  0

Во Владивостоке тепловоз протаранил легковушку

Во Владивостоке тепловоз протаранил легковушку

Фото: vlnews24

18 декабря вечером на железнодорожном переезде в районе улицы Шепеткова во Владивостоке водитель Nissan Primera проигнорировал закрытый шлагбаум и горящий запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути. В то же время со стороны Фадеева в сторону Луговой двигался тепловоз. Состав протаранил в бок легковушку, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на VLnews24.ru. От удара Primera развернуло.

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.


Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря