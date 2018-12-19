Во Владивостоке тепловоз протаранил легковушку
18 декабря вечером на железнодорожном переезде в районе улицы Шепеткова во Владивостоке водитель Nissan Primera проигнорировал закрытый шлагбаум и горящий запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожные пути. В то же время со стороны Фадеева в сторону Луговой двигался тепловоз. Состав протаранил в бок легковушку, - сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на VLnews24.ru. От удара Primera развернуло.
В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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