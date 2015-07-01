В ледовом плену. Дворы на улице Сочинской во Владивостоке превращаются в ледовое поле. «Вести: Приморье» вновь возвращаются к этой проблеме, так как вода продолжает лить. С приходом морозов тротуары и дорога превратились в долину сталагмитов.

Ледниковый период все-таки возвращается. А вместе с ним и танцы на льду. Далеко не курортный сезон пришел на улицу Сочинскую в микрорайоне бухты Патрокл. Бесхозный и никому не нужный ручей превращает местные дворы в ледовый катаклизм.

Елена Дорофеева, житель улицы Сочинской: «Собралась с маленьким ребенком ехать в поликлинику. А когда ты с маленьким ребенком на руках — это страшно. Собралась выезжать и поняла, что я примерзла просто!»

Екатерина Кофтун, житель улицы Сочинской: «Что с этим делать, никто не знает! Дети падают, машины вмерзают, безобразие!»

Борьба за безопасный двор продолжается третью зиму. Письма по инстанциям летят. Подключились три прокуратуры. В муниципальной управляющей компании в интервью программе «Технологии жилья» еще в ноябре обещали отреагировать на большое оледенение.

Виктор Черных, и.о. МУП «Центральный»: «Мы ищем пути и в кратчайшее время найдем какое-то решение и попытаемся эту воду как-то отвести. Либо колодец, либо дренажная система дополнительная».

Но асфальт уже три недели покрыт толстым слоем всё нарастающего льда. Его поле к новому году захватит двор соседнего дома. Прокомментировать ситуацию согласились только в Примводоканале и в краевой жилищной инспекции, которые присоединились к ледовому побоищу на Сочинской.

Анастасия Бутенко, заместитель главного инженера КГУП «Приморский водоканал»: «На понедельник у нас запланирован отбор проб воды. Но если порыв будет и подтвердится, то мы ликвидируем его».

Станислав Васин, ведущий консультант Государственной жилищной инспекции Приморского края: «Управляющая компания должна принимать меры вне зависимости от причины оледенения. Такое нарушение является нарушением лицензионных требований и штраф на юридическое лицо до 300 тысяч, на физическое — 50 тысяч».

Но пока управляйка ограничилась только песочком, который тут же накрывает очередной слой льда. Теперь холодный монолит разломает только тяжелая техника. Комментариев от администрации Владивостока мы ждали два дня. Но в ответ — тишина, и срок рассмотрения ледового вопроса заместитель главы города решил продлить. Ведь сейчас, перед морозами, для этого самое время. Похоже, что лед между чиновниками из мэрии и жителями улицы Сочинской растает только весной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]