Хирургическая операция потребовалась знаменитому льву Грею из Уссурийска. Хищник стал известным после того, как во время наводнения в 2015 году его эвакуировали вертолетом из затопленного зоопарка. Грей, как и многие тогда звери, простоял в воде по горло несколько дней. Как сейчас чувствует себя лев, и почему потребовалось вмешательство врачей?

Он только проснулся и появился в клетке. Время обеда — ровно в 16. До этого часа африканский лев Грей сладко спал в своем логове — так здесь называют помещение, где пол с подогревом. После операции прошло несколько дней и, по словам сотрудников зоопарка, хищник пошел на поправку. То, что возникли проблемы, заметили не сразу.

Вера Блищ, сотрудник зоопарка: «Я заметила, что он стал меньше ходить, больше лежать, стал меньше рычать, то есть это признак, что у него что-то болит. Поэтому мы как работники заволновались, начали присматриваться, что же у него болит».

Чтобы понять, почему хромает лев Грей, его пришлось обездвижить. Для этого вызвали группу специалистов по крупным хищникам — анестезия, осмотр, и неожиданная находка — два вросших когтя в подушечки лап. Ветеринары тут же сделали операцию.

Екатерина Блидченко, зоолог МРОО «Центр «Тигр»: «В природе или подходящих условиях хищники стачивают когти, что характерно для кошачьих, когда не происходит естественного стачивания когтей, то происходит вот такая аномалия. Это может быть потому, что неподходящая поверхность, по которой ходит лев».

Теперь специалисты рекомендуют заменить грунт в клетке. Пока же у хищника взяли кровь на анализы, они могут показать скрытые заболевания. Это был первый подробный осмотр за долгое время.

Полина Панькова, корреспондент: «В этом зоопарке лев Грей живет около трех лет. Сюда он попал после наводнения, а затем и лечения в центре реабилитации. Сейчас ему 13 лет, по человеческим меркам, это можно считать престарелым возрастом».

В затопленном Уссурийске льва спасали с помощью вертолета. После этого лев Грей — под пристальным вниманием ветеринаров и зоозащитников. За тем, как истощенный зверь прибавляет в весе, впервые идет на прогулку или поедает свою собственную добычу, следили даже в Москве. Сотрудник научного института имени Северцова считает, что у льва до сих пор есть шанс жить не в клетке.

Анна Ячменникова, старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (г.Москва): «Их отвозят в Африку, есть ООПТ, которое тоже частное, оно обнесено забором, но у этих животных есть возможность охотиться, жить в саванне, хозяева центра реабилитации из Голландии готовы оплатить его переезд из России».

По мнению работников зоопарка, лев не сможет выжить в новых условиях.

Вера Блищ, сотрудник зоопарка: «Увозить льва в Африку, где он никогда не жил?! Он может даже умереть от теплового удара! И он рожден в неволе, он на своей родине никогда не жил».

На данный момент лев Грей, как и все постояльцы городского зоопарка, официально принадлежат муниципальным властям. Решение о возможном переезде только в их компетенции. К тому же в Уссурийске Грей стал одним из символов города.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]