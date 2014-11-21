Владивосток захлестнула волна интернет-терроризма. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
23 января во Владивостоке массово эвакуировали школы, торговые центры и больницы из-за сообщений о заминировании. Весь день кинологи и взрывотехники проверяли помещения. О том, как горожане пережили этот день, и кто еще пострадал от угрозы взрывов, расскажем в нашем следующем репортаже.
Этот день жители Владивостока запомнят надолго. Волна интернет-терроризма буквально накрыла город.
Татьяна Леонова, зам директора по учебно-воспитательной работе школа №43, город Владивосток: «Открыла электронную почту в 8.36 и увидела сообщение о том, что в школе бомба».
Детей эвакуировали почти в 30-ти школах краевой столицы. Одеться и взять личные вещи успели далеко не все подростки.
В письме, которое получили десятки учреждений города, неизвестный автор напомнил о страшном взрыве в Магнитогорске и угрожал повторить сценарий на другом конце страны. Как стало известно, волна подобных сообщений накануне прокатилась и по Камчатке. Однако там все обошлось — взрывных устройств не нашли.
Павел Мезенин, директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края: «Такая ситуация в городе Владивостоке происходит не первый раз. На объектах проводится эвакуация, обследуется специалистами-взрывотехниками и кинологами».
Сегодня с самого утра в торговом центре «Черемушки», одном из самых крупных магазинах Владивостока, никого. Все потому, что еще в 9.30 торговый центр оцепили. Очевидцы говорят, что здание заминировано.
Рабочий день пришлось прервать сотрудникам краевой администрации, врачам и персоналу нескольких торговых центров. Весь день по городу разносились сирены экстренных служб.
Константин Иванович, контролер торгового центра «Россиянка»: «Наверное, руководству было, звонки какие-то. Позвонили. Ну, и нам потом доложили. И все, мы всех эвакуировали».
- Мы думали, что это что-то учебное сначала. Думали, выйдем на пять минут и зайдем обратно. А потом сказали, что все серьезно.
- Я пришел за покупками, покупатель. Коляска осталась там, рюкзак в кабинках.
- Нам ничего не сказали. Сказали, покиньте зал. Вот — покинули. Даже близко нельзя стоять.
Специалисты уверены: сообщения с угрозами — наглая хулиганская выходка. При этом оперативные службы проверили более 40 учреждений края. Кинологи и взрывотехники ничего опасного не обнаружили.
Ирина Сырова, начальник пресс-службы УМВД России по приморскому краю: «В настоящее время принимаются меры по установлению лица, совершившего заведомо ложное сообщение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет».
Подобную волну телефонного терроризма Владивосток пережил в сентябре 2017 года. Тогда взрывных устройств нигде обнаружено не было. Сегодня проверки в местах массового скопления людей продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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