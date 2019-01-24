Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:48
  0

Прокуратура: в загоревшейся владивостокской школе не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу

Прокуратура: в загоревшейся владивостокской школе не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу

Школа, расположенная на ул. Сахалинская в Первомайском районе города, загорелась утром в четверг, 24 января. На место незамедлительно прибыли пожарные и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Все учащиеся и сотрудники эвакуированы, сведений о пострадавших нет.

«По факту возгорания в образовательном учреждении прокуратура Первомайского района г. Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка, в том числе обеспечению безопасной эвакуации людей», - сообщает прокуратура.

К настоящему времени надзорным ведомством уже установлен ряд нарушений в указанной сфере. В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу, зафиксировано складирование бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание.

Надзорные мероприятия продолжаются, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря