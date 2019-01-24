Прокуратура: в загоревшейся владивостокской школе не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу

Школа, расположенная на ул. Сахалинская в Первомайском районе города, загорелась утром в четверг, 24 января. На место незамедлительно прибыли пожарные и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Все учащиеся и сотрудники эвакуированы, сведений о пострадавших нет.

«По факту возгорания в образовательном учреждении прокуратура Первомайского района г. Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка, в том числе обеспечению безопасной эвакуации людей», - сообщает прокуратура.

К настоящему времени надзорным ведомством уже установлен ряд нарушений в указанной сфере. В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу, зафиксировано складирование бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание.

Надзорные мероприятия продолжаются, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]