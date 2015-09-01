Автоматы со сладостями и газировкой из школ Приморья уберут в течение месяца

Поручение Губернатора Приморья Олега Кожемяко убрать из школ автоматы со сладостями и газированными напитками будет исполнено в течение месяца. Об этом стало известно на совещании главы региона с руководителями органов исполнительной власти края в понедельник, 28 января.

Директор департамента образования и науки Приморья Надежда Кочурова доложила, что работа по ликвидации аппаратов из школ уже начата и будет закончена в месячный срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Губернатор подчеркнул, что вместо вредных сладостей и газированных напитков, которые «отвлекают детей от нормального и здорового питания», руководство школ должно предложить детям альтернативу – здоровую еду в столовой.

Отметим, по поручению Олега Кожемяко во всех муниципалитетах Приморья уже созданы группы общественного контроля за питанием школьников. В них вошли представители родительских комитетов, общественных организаций, Роспотребнадзора и муниципальных управлений образования.

Напомним, поручение убрать из школ сладостей и газировки Губернатор дал 15 января после посещения нескольких школ Владивостока. По его мнению, плата за аренду места под их размещение несопоставима с ущербом, который такая продукция может нанести здоровью детей.

На 2019 год по инициативе Олега Кожемяко в бюджете Приморья предусмотрели 1,1 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием всех учащихся 1-4 классов, учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также обеспечение учеников младших классов ежедневной порцией молока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]