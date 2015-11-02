Приморский край занял первое место в медиарейтинге состояния инвестклимата

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов на тему «состояние инвестиционного климата в субъектах РФ» по итогам 2018 года. Первое место в списке занял Приморский край. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как отмечают составители медиарейтинга, первое место Приморью обеспечила, в частности, новость о том, что столица Дальневосточного федерального округа переносится во Владивосток. СМИ сообщали о том, что полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал эту идею. Вице-премьер отметил: «Что касается инвестиционной привлекательности и возможностей развития, Приморье уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока… В Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 триллиона рублей». Губернатор края Олег Кожемяко тогда заявил, что решение позволит городу привлечь новые инвестиции и создать дополнительные рабочие места.

При расчете рейтинга также учитывалось упоминание регионов РФ в контексте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

«В прошлом году мы направили свои усилия на то, чтобы создать привлекательные и комфортные условия в Приморском крае для ведения бизнеса. В дополнение к тем инструментам, которые уже работают, – это территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток – мы запускаем новые», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.

Так, были утверждены налоговые льготы для новых компаний, которые создадут в Приморье обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут ликвидировать последствия загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры.

Для поддержки малого и среднего бизнеса создается краевая микрофинансовая организация, которая будет предоставлять кредиты предпринимателям на льготных условиях. В центре «Мой бизнес» до конца года будет открыт коворкинг и Центр прототипирования, где молодые компании смогут создать первые образцы своей продукции.

«Также мы сосредоточились на том, чтобы выстроить с бизнесом по-настоящему открытый диалог. Ведь принимая решение о запуске проекта в том или ином регионе, инвестор всегда учитывает реальную заинтересованность органов власти в проекте. Поэтому по поручению Олега Николаевича Кожемяко в новом формате начали проходить заседания Инвестиционного совета, и теперь инвестор напрямую может обратится к главе региона, к руководителям ответственных ведомств, и благодаря этому разрешить сложности, с которыми он столкнулся во время реализации своего проекта», – отметил заместитель главы региона.

Предпринимателям и экспертам Агентства стратегических инициатив было предложено войти в состав рабочих групп и дать свои предложения – как уйти от бюрократии, сделать быстрее и проще основные процедуры. Все эти предложения включаются в планы работы профильных департаментов Администрации края, по каждому фиксируются сроки, исполнение обязательно. В прошлом году в этой работе приняли участие почти 500 предпринимателей и более 90 экспертов АСИ.

Благодаря принимаемым мерам в Приморье удалось на 30 дней сократить срок подключения к электроэнергии, с 470 до 241 дня – к сетям водоснабжения и водоотведения, с 248 до 109 дней – к тепловым сетям низкого уровня опасности. Поставить земельный участок на кадастровый учет теперь можно за 40 дней вместо 60, получить лицензию на такси – за 14 дней, а не за 30, и так далее. При этом большинство этих услуг предприниматель теперь может получить в электронном виде.

Подчеркнуто, что прошлый год стал «подготовительным», заложил фундамент для будущего экономического развития региона, так как многие знаковые решения и инструменты начали работать или в конце 2018 года, или вступили в силу с 1 января.

«Чтобы оценить произошедшие изменения, бизнесу потребуется время, думаю, это произойдет в течение 2019 года. При этом уже сейчас можно отследить положительную динамику: по предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал в Приморском крае по итогам 2018 года составил почти 132 миллиарда рублей, что на 5% выше по сравнению с 2017 годом. Резиденты ТОР и СПВ запустили в работу 57 новых предприятий, вложив 6,4 миллиарда рублей и создав 2 288 рабочих мест, в то время как в 2017 году был реализован 31 инвестиционный проект», – обозначил Константин Богданенко.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]