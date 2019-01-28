Девушка «вмёрзла» в лёд во Владивостоке(фото)
Девушка-мороженка из Владивостока, которая плавает круглый год, опубликовала очередную экстрмальную фотографию в своем инстаграме, сообщают "Вести:Приоморье".
В одном купальнике она стоит в ледяной воде. Ранее она разместила несколько фото, на которых принимала «ледяную ванну». Тогда некоторые комментаторы стали беспокоиться за ее здоровье.
«Та самая вмерзшая в лед девушка-мороженка. Жива, здорова, изо льда выбралась самостоятельно, но планирую уже на выходных снова принимать ледовые приморские ванны в компании со своей подругой», — рассказала мороженка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.09.2018 Во Владивостоке девушка купила готовый обед и чуть не умерла
-
15.07.2018 Неизвестная девушка выдавала себя за "стопхамку" на одном из пляжей Владивостока
-
19.11.2017 Девушки Владивостока не хотят завершать пляжный сезон(фото)
-
16.01.2017 Девушка-"мороженка" устроила мастер-класс по купанию в ледяной воде
-
10.01.2017 Симпатичная девушка-"мороженка" призывает жителей Владивостока купаться круглый год(фото,видео)
-
11.06.2014 Стала известна причина попытки суицида девушки на Золотом мосту во Владивостоке
Добавить комментарий