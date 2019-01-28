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Девушка «вмёрзла» в лёд во Владивостоке(фото)

Девушка «вмёрзла» в лёд во Владивостоке(фото)

Девушка-мороженка из Владивостока, которая плавает круглый год, опубликовала очередную экстрмальную фотографию в своем инстаграме, сообщают "Вести:Приоморье".

В одном купальнике она стоит в ледяной воде. Ранее она разместила несколько фото, на которых принимала «ледяную ванну». Тогда некоторые комментаторы стали беспокоиться за ее здоровье.

«Та самая вмерзшая в лед девушка-мороженка. Жива, здорова, изо льда выбралась самостоятельно, но планирую уже на выходных снова принимать ледовые приморские ванны в компании со своей подругой», — рассказала мороженка.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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