Девушка «вмёрзла» в лёд во Владивостоке(фото)

Девушка-мороженка из Владивостока, которая плавает круглый год, опубликовала очередную экстрмальную фотографию в своем инстаграме, сообщают "Вести:Приоморье".

В одном купальнике она стоит в ледяной воде. Ранее она разместила несколько фото, на которых принимала «ледяную ванну». Тогда некоторые комментаторы стали беспокоиться за ее здоровье.

«Та самая вмерзшая в лед девушка-мороженка. Жива, здорова, изо льда выбралась самостоятельно, но планирую уже на выходных снова принимать ледовые приморские ванны в компании со своей подругой», — рассказала мороженка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]