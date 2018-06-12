"Мороженки" из Владивостока открыли новый купальный сезон

"Сезон пустых пляжей и холодной воды открыт", - сообщает в своем инстаграме жительница Приморья Наталья Петрова, которая плавает в море круглый год.



Она разместила видео, сделанное в пляже в районе Триозерья. В настоящее время температура воды там составляет около 18-19 градусов тепла.



Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока появился несколько лет назад и стал популярным не только в соцсетях, но и в местных и федеральных СМИ. Так телевизионный сюжет Максима Каленника "Горячие приморские «мороженки» покорили интернет" посмотрели на сайте "Вести:Приморье" более 100 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]