Новости Общество Видео Интересно

Сегодня, 11:30
 

"Мороженки" из Владивостока открыли новый купальный сезон

"Мороженки" из Владивостока открыли новый купальный сезон

Фото: instagram.com/first_devchina

"Сезон пустых пляжей и холодной воды открыт", - сообщает в своем инстаграме жительница Приморья Наталья Петрова, которая плавает в море круглый год.

Она разместила видео, сделанное в пляже в районе Триозерья. В настоящее время температура воды там составляет около 18-19 градусов тепла. 

 

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что неформальный клуб любительниц зимнего плавания Владивостока появился несколько лет назад и стал популярным не только в соцсетях, но и в местных и федеральных СМИ. Так телевизионный сюжет Максима Каленника "Горячие приморские «мороженки» покорили интернет" посмотрели на сайте "Вести:Приморье" более 100 тысяч человек.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Как РФ должна реагировать на инцидент в Японском море:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря