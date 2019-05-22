В Приморье разгар заготовки папоротника. В этом году в Черниговском районе популярный дикорос собирают позже обычного — затянулся приход весны. К тому же, на таежный урожай сегодня рук не хватает.

Большая спортивная сумка на детском хрупком плече. Никаких кроссовок - только папоротник. Каждый день, после школы, маленький Ваня спешит в лес. А потом, каждый стебель бережно укладывает в картонную коробку. Это практика заготовительного пункта, где Ване рады всегда. До восьми килограммов в день собирает девятилетний мальчишка. На этот раз у него настоящий рекорд — 21 килограмм.

Три сотни — настоящее богатство для сельского человека. Папоротник принимают здесь по 18 рублей за килограмм. Купюры мальчик прячет в карман, а на монеты покупает прохладный квас и... резиночки, чтобы аккуратно упаковать стебли следующего похода. Ванино постоянство, конечно, не ради кваса. Есть у него мечта.

Ваня Чечерев, заготовитель папоротника: «Денежки, которые я зарабатываю, я себе откладываю на велосипед».

Из пункта приема папоротник везут в Сибирцево. Здесь, в специальном цехе, он проходит основные этапы засолки.

Большое количество папоротника укладывается на дно емкости пересыпается послойно большим количеством соли. Затем прижимается большим количеством груза.

Продукт востребован. Салаты из местного дикороса не только в Приморье встретишь. Но именно здесь его можно купить, что называется, с ароматом тайги.

Сергей Волчанков, председатель Черниговского райпо приморского крайпотребсоюза: «В советские времена его собирали сотнями тонн, и на Японию собирали. Нам бы возродить хотя бы то количество. Но некому собирать. Люди не хотят идти в лес».

Третья сила между государственным и частным секторами экономики - кооперация. Когда она жизнеспособна, когда есть люди для таежных походов. Интерес к приморским дикоросам по-прежнему проявляют Корея, Китай, все та же Япония. Но что может предложить заготовительный пункт? По сути - точка папоротника в Синем Гае... Разве что, маленький Ваня побьёт очередной рекорд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]