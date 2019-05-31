Приморец голыми руками поймал змею в собственном огороде. Большинство владельцев шести соток действуют иначе: попросту не выходят на грядки. Страх и ужас охватил всех, кто работает на земле или волею судьбы вынужден работать под открытым небом. Что это — нашествие змей или сезонное явление?

Сейчас детский тренер по боксу с командой старается медали завоевать на владивостокском турнире. Но несколько дней назад в родной Казанке Зуфару Кутлиахметову пришлось спасать семью от незваной рептилии.

Крик жены заставил его выскочить из дома. Оказалось, что под вишней, на любимом месте кошки, лежит амурский полоз. Зуфар ни минуты не сомневался, что это именно он.

Анна Кутлиахметова, дочь Зуфара Кутлиахметова: «Когда я папу со змеей увидела, я сказала, что папа как в цирке. Она, змея, по нему так ползает, что правда, как в цирке».

Зуфар Кутлиахметов, тренер детской команды по боксу: «Очень любил мультик про 38 попугаев. Змей, который там был, он очень похож на амурского полоза. Честно говорю — люблю эту змею. Я его поймал, в руки взял. Я даже не прижимал ему шею, чтобы не вырвался. Он спокойнейший у меня в руках находился».

В приморской Осиновке с тем же полозом, который, кстати, занесен в «Красную книгу» Амурской области, поступили гораздо жестче.

Специалисты серпентологи такой подход не одобряют. Говорят, что для змеи мы - опасные хищники. И в большинстве случаев, рептилия постарается сбежать.

Ирина Маслова, старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН: «А вот если ей некуда деваться, она начинает вести себя агрессивно. И принимать различные угрожающие позы, предупреждая: я ядовитая, я тебя укушу, давай разойдемся мирно».

Дачников, сельских жителей и любителей отдыха на природе предупреждают: в крае начался сезон змей. Чаще всего их можно встретить на камнях, как в случае на сопке поселка Ольга, в корнях кустов, а порой и под капотом автомобиля. В таком случае, придется вызвать специалиста или самому тщательно подготовится к операции.

Ирина Маслова, старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия ДВОРАН: «Если очень аккуратно, например, брезентовые рукавицы. Что-то подобное, очень плотное, змея не прокусит. У нее глубина укуса не более 4-5 миллиметров. Рассчитать что-то плотное. Захватить за голову, в какой-то мешок и очень далеко-далеко вывезти».

В Приморье насчитывают около десятка видов змей. Однако ядовиты только гадюки, которые обитают на севере края. На юге стоит опасаться каменистого и восточного щитомордников. В любом случае, змее проще уступить дорогу, чем ссориться с ней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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