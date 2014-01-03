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В России предложили взимать экологический сбор за сигареты

В России предложили взимать экологический сбор за сигареты

Фото: Вести22

Производителей табачной продукции в России могут обязать выплачивать экологический сбор. Его размер может составить не менее 5 руб. за пачку, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Как отмечает издание, письмо с инициативой установить сбор организация «Трезвая Россия» направила в Минприроды и Минздрав. Авторы письма объяснили необходимость введения такой меры негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию.

Как пишет издание, ежегодно во всем мире выпускается порядка 6 трлн сигарет, при этом в окружающую среду выбрасываются до 680 млн т мусора. Отмечается, что ежегодно сотни тысяч тонн окурков попадают в основном в воду. При этом сигаретные окурки относятся к классу токсичных отходов. В частности, при изготовлении сигаретного фильтра используется ацетат целлюлозы, который разлагается в течение 100 лет.

Авторы инициативы считают, что переработке таких отходов следует уделять особое внимание. В Минздраве «Известиям», подтвердили, что ведомство не возражает против введения подобного налога, учитывая масштаб вреда, который наносят экологии курильщики. В ведомстве уточнили, что вопрос введения экосбора нужно проработать с Минприроды и Минфином.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков сообщил изданию, что инициатива по введению экологического налога заслуживает поддержки. Он отметил, что в отходах табачных изделий содержатся мышьяк, кадмий и толуол, которые могут негативно сказаться на здоровье людей и животных.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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