В Находке в микрорайоне КПД появились новые зелёные насаждения. Теперь корейская ель станет украшением одной из зон отдыха горожан. Создать комфортную среду в этом районе помогла стивидорная компания «Терминал Астафьева».

Семья Матвеевых переехала в этот микрорайон пятнадцать лет назад. Раньше площадка перед их домом представляла из себя пустырь с мусором. Выйти с ребёнком погулять было некуда. Год назад ситуация кардинально изменилась.

Ксения Матвеева, житель дома №45 ул. Свердлова, мкр КПД г. Находка: «Каждый день, когда я прихожу с работы, я иду сюда со своими детьми гулять. Они здесь бегают, прыгают. Им здесь весело, здорово. И мне кажется здесь всё учли. И лавки, и какие-то спортивные комплексы, качельки для маленьких, большую горку. Всем нравится, спасибо! Спасибо за то, что есть возможность посадить какие-то саженцы. Мы лично посадили здесь дерево семьёй».

Высадить своё дерево вышел и стар, и млад. 90 саженцев корейской ели стали украшением детской площадки на улице Свердлова. Всё это стало возможным благодаря инициативе местного депутата Александра Маникова при финансовом участии порта «Терминала Астафьева».

Александр Маников, депутат Думы Находкинского городского округа: «Я попросил их, чтобы они участвовали и в этом. Они с радостью откликнулись, сказали: это даже не вопрос, мы готовы оказать всяческое содействие».

«Терминал Астафьева» уже не первый год реализует целый ряд социальных программ и проектов по благоустройству в Находке. В микрорайоне КПД порт профинансировал ряд инициатив, на которые указали сами жители.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Там, где мы появляемся, мы стараемся создать благоприятную среду. Здесь мы профинансировали посадку деревьев, освещение участка улицы. В планах у нас заасфальтировать дорогу к дачным участкам».

Помимо этого, компания в ближайшее время установит пылезвукозащитный экран вдоль автомагистрали. Праздник закончился концертом выпускников школы «Эдельвейс», каждый из них получил от директора «Терминала» подарок.

На самом же «Терминале Астафьева» началась погрузка угля на суда с помощью конвейерной машины «Телестак». Уголь со склада будет подаваться по закрытой ленте транспортера на причал, где с помощью судопогрузочной машины будет поступать в трюм судна. Таким образом, будет полностью исключен контакт угля с окружающей средой и осуществлен переход от грейферной перегрузки к применению современных безопасных технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]