Приморье поднялось на 21 позицию в рейтинге инвестклимата в субъектах РФ

Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 76 на 55 место. Результаты рейтинга презентовали в пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме – 2019. В деловой сессии принял участие Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Традиционно на полях ПМЭФ презентовали результаты Нацрейтинга и объявили лидеров в работе по улучшению условий ведения бизнеса на территориях. Как отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, особое внимание в этом году уделили регионам Дальнего Востока. Она напомнила, что Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами ДФО к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестклимата.

В числе субъектов, продемонстрировавших наибольшую динамику роста в рейтинге, назван Приморский край, занявший 55 место. На результат повлияли сохранение уже на протяжении трех лет лидерства по эффективности процедур регистрации предприятий, сокращение времени регистрации права собственности. На 30 дней в регионе сократилось время получения разрешения на строительство и подключение к электроэнергии. Также предприниматели положительно оценили работу Инвестсовета и Инвестагентства в Приморье.

«21 пункт, на который поднялся регион в Национальном рейтинге, – это совместная работа команды, состоящей из экспертов, органов власти краевого и федерального уровня. Это помощь самого бизнес-сообщества, которое подсказывало приемлемые решения. Рост произошел благодаря открытому диалогу власти и бизнеса, встречам, на которых мы обсуждаем различные вопросы: это, например, подключение к инфраструктуре», – заявил Олег Кожемяко.

В ходе секции подчеркнуто, что регионы, реализуя мероприятия по улучшению инвестиционного климата, должны помнить – бизнес идет туда, где хотят жить и работать люди. Решить эту задачу призваны национальные проекты, нацеленные на создание комфортной среды в городах, развитие образования и здравоохранения, дорожной инфраструктуры.

«Мы будем продолжать эту работу, с тем, чтобы оценка людей, работающих в бизнесе, соответствовала желанию вкладываться в Приморский край, реализовывать инвестиционные проекты, чтобы в органах власти они видели помощь и поддержку и были уверены в своем будущем. К этому нужно стремиться. Продолжим изучать лучшие практики тех регионов, которые являются лидерами», – заявил Олег Кожемяко.

Справочно. Национальный рейтинг формируется ежегодно Агентством стратегических инициатив на основе независимых опросов предпринимателей, которые оценивают насколько просто, удобно и быстро в регионе можно получить государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией и ведением бизнеса. Это 44 показателя, среди которых – открытый диалог власти и бизнеса, скорость оформления земельных участков, получения разрешения на строительство или подключения к коммунальным сетям, качество дорожного покрытия, доступность услуг связи, наличие мер поддержки предпринимателей и многие другие.

По итогам работы в 2017 году Приморский край занял 76 место в рейтинге. В 2018 году по поручению Губернатора Олега Кожемяко в регионе усилили работу по улучшению инвестиционного климата, в результате край улучшил позиции на 21 пункт.

Чтобы добиться положительных результатов, в Приморье, в первую очередь, наладили диалог с предпринимателями и экспертами – они получили возможность вносить свои предложения о том, что конкретно нужно изменить в законодательстве или текущей работе госорганов. Для этого при профильных департаментах администрации края создали 12 рабочих групп по ключевым направлениям – земля, градостроительство, связь, дорожное хозяйство, инвестиции, энергетика, ЖКХ, развитие малого бизнеса, контрольно-надзорная деятельность и другие. Участники совместно разработали решения, внедрив которые удалось избежать излишней бюрократии, упростить и сделать быстрее многие процедуры. К примеру, сократили сроки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения: с 470 до 241 дня, к сетям теплоснабжения – с 248 до 109 дней, к электросетям – со 110 до 57 дней. Быстрее стали проходить процедуры постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав собственности, оформление разрешений и лицензий на деятельность в сфере образования, медицинских услуг, транспорта и других.

Один из ключевых инструментов – цифровизация услуг. В крае появляется все больше сервисов, которые позволяют предпринимателям решать свои задачи удаленно через интернет. А чтобы убедиться в том, что административные процедуры для бизнеса действительно становятся проще и быстрее, проводятся «тайные закупки» – эксперты вместе с предпринимателями тестируют новые сервисы, а также оценивают эффективность работы ответственных ведомств.

В новом формате заработали площадки, на которых представителей бизнеса могут напрямую обратиться к главе региона. Это Инвестиционный совет, на котором инвесторы могут презентовать свой проект, заручиться поддержкой краевых властей в решении сложных вопросов, а также открытые встречи «Откровенный диалог бизнеса и власти». Направить свой вопрос или предложение Губернатору Приморья можно и через канал прямой связи на Инвестиционном портале края.

Отдельное внимание было уделено развитию малого и среднего бизнеса. Появились новые меры господдержки, а получать помощь предприниматели могут в «одном окне» – центре «Мой бизнес» или на краевом портале МСП.

Под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2019 году системная работа по улучшению инвестиционного климата в регионе будет продолжена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]