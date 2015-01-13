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Вчера, 23:36
 

Откуда черешня: какую ягоду покупают жители Приморья?Видеорепортаж Кирила Рогачева

Откуда черешня - этим вопросом задаются сейчас многие приморцы. Продавцы уверяют, что из Средней Азии. Однако специалисты таможни сомневаются в заявлениях торговцев. 

Все до одного продавца заверяют в том, что на ценнике написана истина – черешня исключительно из Ташкента или Алматы. Однако подтвердить это документально никто не может
- Из Ташкента была она закончилась. А эта из Казахстана
- А документы есть?
- Да есть. Но на складе. Не могу показать сейчас
Покупателям эти же продавцы пытаются доказать среднеазиатское происхождение черешни её видом. Мол, в отличие от крупной и круглой китайской ягоды, – ташкентская бывает продолговатой формы, порою мелкой и неказистой. Покупатели признаются - у них нет выбора – приходится брать эту, надеясь, что она и вправду не из Поднебесной.
В таможне надежд покупателей не разделяют. Специалисты заявляют – 40 тонн импортной черешни ввезены вовсе не из стран Средней Азии
Виктория Бугакова, начальник отделения таможенной статистики таможни: "По данным таможенной статистики на Дальнем Востоке в 2019 году черешня ввозилась только из Китая. И задекларирована только в Уссурийской таможне Приморского края"
В таможни ДФО декларации на прямой ввоз черешни из Узбекистана и Казахстана в этом году не подавались.
Кирилл Рогачёв, корреспондент: "Специалисты подчеркивают - теоретически черешня все-таки могла попасть на Дальний Восток и, в частности во Владивосток, и из стран Средней Азии. Но не напрямую, а транзитом через другие регионы. Так, через таможенные органы Приволжского управления прошло более 2200 тонн ягоды из Узбекистана, которую из Приволжья распространили по другим регионам страны".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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