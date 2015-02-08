Во Владивостоке приняли эстафету и отправились в 10000-километровый путь участники VII международного квалификационного пробега на мотоциклах «Россия 10х10». Стартовали мотоциклисты от батареи «Безымянная» Владивостокской крепости.

Мотопробег «Россия 10х10» уже стал традиционным. В седьмой раз его участников встречает Владивосток. Но в этом году он уникальный. Впервые организаторы приняли решение сделать его эстафетным. И проходит он при поддержке Русского географического общества.

Алексей Буяков, председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества «Общество изучения Амурского края»: «Под эгидой Русского географического общества проходит мотопробег. Еремеев Вячеслав приехал из Севастополя во Владивосток, привез, можно сказать, привет от Константиновской батареи. Эта батарея является сейчас объектом Русского географического общества».

Шесть предыдущих были с Запада на Восток, стартовали из Санкт-Петербурга, Мурманска, Новороссийск и всё заканчивалось во Владивостоке. В этот раз всё по-другому. Вячеслав Еремеев, один из организаторов и участников пробега, преодолел 10,5 тысяч километров от Севастополя до Владивостока.

Вячеслав Еремеев, организатор VII международного мотопробега «Россия 10х10», г. Санкт-Петербург: «Вообще у нас удивительная страна. Она красива, огромная, непередаваемая. Это настолько классно — вот эти впечатления, в динамике все увидеть в этой поездке. Формат уникальный. Действительно 10 тысяч за 10 дней. Многие спрашивают: «А что вы видите? Вы же там устаете невероятно, проезжаете много». Успеваем и видеть и, конечно, устаем, не без этого. Но зато вот эта динамика, которая появляется в смене поясов, природы, ландшафта — это непередаваемо».

С Константиновской батареи он привез подарок музею «Владивостокская крепость». На батарее Безымянной он передал эстафету своему товарищу Александру Фёдорову, который отправился в обратный путь. Эстафетным символом стала гильза полуденного выстрела, которую Александр доставит в Севастополь. Путь будет длинным и тяжелым, но подарок от Владивостока через 10 дней будет доставлен в город-герой.

Александр Федотов, участник VII международного мотопробега «Россия 10х10» г. Санкт-Петербург: «Буду доползать до батареи, куда мы привезем послание и говорить: «Вот вам послание с Дальнего Востока!»

В этом году пробег от батареи Безымянная Владивостокской крепости до Константиновской батареи в Севастополе станет мотомостом между двумя морскими форпостами России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]