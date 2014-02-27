Житель Владивостока сжег своего товарища, уголовное дело ушло в суд
Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении убийства.
По версии следствия, преступление было совершено в январе 2019 года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом в ногу, в результате мужчина потерял сознание.
Завернув потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии в покрывало, злоумышленник перенес его в автомобиль и уехал в сторону лесного массива в районе ул. Русская в г. Владивостоке. Там он облил тело и машину горючей жидкостью и поджег.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от острого отравления продуктами горения.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 27 января в лесу на ул. Русской прохожий нашел сгоревшую машину, в салоне которой было тело мужчины. Также выяснилось, что собственником автомобиля является жительница Дальнегорска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.02.2014 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с последующим расчленением тела жертвы
-
05.03.2017 Приморец убил инвалида бутылкой шампанского
-
14.08.2018 Женщина связала, а потом задушила своего сожителя
-
19.10.2018 Ревность стала причиной убийства в Приморье
-
10.06.2016 В Спасске-Дальнем перед судом предстанет местный житель, до смерти забивший своего знакомого
-
29.10.2018 Во Владивостоке суд рассмотрит дело об убийстве в противотуберкулезном диспансере
Добавить комментарий