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Житель Владивостока сжег своего товарища, уголовное дело ушло в суд

Житель Владивостока сжег своего товарища, уголовное дело ушло в суд

Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении убийства.

По версии следствия, преступление было совершено в январе 2019 года. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом в ногу, в результате мужчина потерял сознание.

Завернув потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии в покрывало, злоумышленник перенес его в автомобиль и уехал в сторону лесного массива в районе ул. Русская в г. Владивостоке. Там он облил тело и машину горючей жидкостью и поджег.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от острого отравления продуктами горения.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 27 января в лесу на ул. Русской прохожий нашел сгоревшую машину, в салоне которой было тело мужчины. Также выяснилось, что собственником автомобиля является жительница Дальнегорска.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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