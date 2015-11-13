Житель Дальнегорска незаконно продал недвижимости на более чем 42,5 млн рублей

В ходе проверочных мероприятий установлено, что местный житель занимался предпринимательской деятельностью по приобретению объектов недвижимости с целью дальнейшей перепродажи. При этом он не исполнил предусмотренную законом обязанность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Извлекая доход, обязательные налоговые платежи в бюджет не уплачивал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Таким способом он реализовал жилые помещения на общую сумму более 42,5 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, возместил причиненный имущественный вред, исполнив налоговые обязательства, а также получил статус индивидуального предпринимателя.

В этой связи судом рассмотрено ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера. Производство по делу прекращено, фигурант освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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