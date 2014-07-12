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Ученые ДВФУ научат ЭРА-ГЛОНАСС распознавать голосовые команды

Ученые ДВФУ научат ЭРА-ГЛОНАСС распознавать голосовые команды

Фото: РИА Новости / Семен Апасов

Школа цифровой экономики (ШЦЭ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с компанией "Наносемантика" начинает сбор цифровых образцов голосов, чтобы научить систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС вызывать помощь по голосовой команде, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас активировать систему и вызвать помощь пассажир может, нажав на кнопку. Есть также экстренный режим, когда система вызывает оператора автоматически в результате сильного удара, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"Систему хотят научить понимать три вида обращений: "ГЛОНАСС", "Привет, ГЛОНАСС", "Окей, ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Директор ШЦЭ ДВФУ Илья Мирин отметил, что суть работы в том, что машинный интеллект обработает максимальное количество вариантов произношения одних и тех же фраз — тембр, интонацию, громкость — и научится понимать, чего от неё хочет человек.

Репрезентативный объем данных, после обработки которого машина научится понимать человека, начинается от нескольких тысяч вариантов. Поэтому организаторы просят подключиться к сбору голосовых команд всех желающих. Для этого нужно надиктовать команду на voice.ashmanov.org.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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