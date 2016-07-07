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Велопутешествие в Тибет: «В полиции, куда нас доставили, было кресло для пыток...»

Велопутешествие в Тибет: «В полиции, куда нас доставили, было кресло для пыток...»

Два жителя Владивостока отправились в экстремальное велопутешествие по Китаю. Ольга Ивлева и Михаил Лекомцев уже почти две недели путешествую по Тибетскому нагорью. В удачные дни туристы проезжают 200—250 километров. На пути экстремалов встает погода. На возвышениях часто бывает пурга. Единственный шанс ее переждать становятся палатки местных рабочих, пастухов и других колоритных жителей Тибета. Сложности возникают и с местными властями, которые регулярно тормозят русских туристов.

12 мая Ольга Ивлева и Михаил Лекомцев доехали до китайского города Ченду.

Корреспонденту «Вести FM. Владивосток» удалось связаться с путешественниками. Они рассказали о сложных и самых интересных моментах их путешествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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