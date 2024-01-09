История с таинственным исчезновением денег из банка во Владивостоке получила продолжение

Украденные деньги все еще пытаются вернуть клиенты банков во Владивостоке. История с таинственным исчезновением финансов получила продолжение. Сумма ущерба составила свыше 14 млн. рублей. В некоторых случаях виновники уже найдены.

Доверять ли банкам? Именно этим вопросом задаются многие клиенты после таких историй. Наталья Шляхова, юрист пострадавшего бизнесмена. Адвокат рассказывает, ее клиент, как обычно, пришел пополнить свои средства, а хранилище оказалось пустым. Обратились в полицию.

Наталья Шляхова, юрист пострадавшего бизнесмена:

"Через какое-то время мы обратились с претензией, с требованием о возмещении денежных средств, которые находились в банковской ячейке. Банк нам отказал в возмещении. Как указал в ответе на претензию банк, что замок находится целый. В связи с этим отсутствует ответственность банка. И они не могут вернуть нам денежные средства".

Ситуация похожа на замкнутый круг. Куда не обратишься - везде отпор. Преступление расследуют уже два года. Прошли три судебных инстанции. Банк по-прежнему отрицает свою вину, а найти преступников не могут, ведь в помещении с банковскими ячейками видеофиксации не было. По словам юриста, сейчас проблемная ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Наталья Шляхова, юрист пострадавшего бизнесмена:

"Девятый кассационный суд отменил решение первой инстанции, отменил решение операционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, чтобы исследовать полностью все доказательства, все материалы".

Чаще всего именно банковские сотрудники призывают хранить деньги в специальных ячейках. Якобы туда нет доступа третьим лицам, и такая форма хранения под усиленной охраной.

Следующий герой так же пострадал от рук злоумышленников. Пострадавший был клиентом банка с 2013 года. Оформил договор на пользование и хранил здесь золотые украшения на внушительную сумму. Но в момент ячейку опустошили. Уже сейчас всю преступную группировку нашли и вынесли меру пресечения. Во всех городах мошенники выработали единую схему.

Андрей Капустин, юрист пострадавшего:

"Один из обвиняемых снял ячейку, посещал банковскую ячейку, хранил там имущество. В дальнейшем были изготовлены ключи и посредством подбора, когда обвиняемый остался один в хранилище. Он эту ячейку вскрыл, без взлома".

Расследование преступлений продолжается. Весь процесс займет еще не меньше года. А мы продолжим следить за развитием этих историй.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]