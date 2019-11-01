РРПК подарила слабослышащим детям уникальные книги по мультипликации

Русская Рыбопромышленная Компания подарила библиотеку специализированной литературы воспитанникам школы-интерната I вида города Владивостока. Книги были переданы в мультипликационную студию, созданную на базе школы при поддержке РРПК, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу РРПК.

Уникальные издания помогут слабослышащим и глухим детям расширить свои знания в области искусства, прикоснуться к прекрасному через знакомство с работами мэтров мировой мультипликации.

«Книги - это прекрасная возможность для детей познать окружающий мир во всем его многообразии. Подаренные нами тематические издания помогут юным мультипликаторам при создании их будущих шедевров, - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Литвиненко.

Большинство книг - практической направленности, в них описываются пошаговые этапы создания мультфильмов, техники мультипликации, раскадровки и монтажа. Эти издания станут неотъемлемой частью учебной программы мультстудии, в которой занимаются ребята.

Часть библиотеки - это разнообразные творческие пособия, помогающие детям научиться рисовать как персонажей мультфильма, так и окружающий мир, природу, дома, технику, разобраться с такими понятиями как перспектива, композиция.

К некоторым изданиям прилагаются игровые оптические наборы, которые предназначены для создания настольного театра и состоят из декораций и фигурок персонажей книг, а также конверты с занимательными заданиями (лабиринтами, загадками), направленными на развитие творческой фантазии детей.

Все издания красочные и содержат много иллюстраций, что очень нравится детям. Многие написаны иллюстраторами детских книг и мультфильмов, художниками, которые рассказывают о своем опыте освоения профессии иллюстратора - мультипликатора.

«Дети на занятиях с интересом рассматривают иллюстрации, вспоминают кадры из увиденных мультфильмов. При прорисовке персонажей, окружающей среды для своих мультфильмов обращаются к книгам, в которых есть примеры, - рассказывает педагог студии мультипликации школы Анна Тюрина. – Достаточно часто при просмотре видеоинтервью или тематических фильмов по мультипликации детям с глухотой многое из увиденного остаётся непонятым и недоступным. А когда читаешь книгу, диалог с автором сохраняется».

Большой ценностью библиотеки стали книги по истории советской, российской мультипликации, а также популярных зарубежных студий, таких как Дисней, Пиксар, японская студия Гибли. Здесь рассматриваются примеры мультфильмов, которые не только подробно описаны, но и проанализированы с киноведческой точки зрения.

Напомним, в конце 2019 года Русская Рыбопромышленная Компания взяла шефство над воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей. При финансовой поддержке компании на базе школы было создана мультипликационная студия, в которой занимаются ребята. Для работы творческой лаборатории РРПК приобрела цифровые и световые планшеты, кронштейны, специальный акустический экран для записи чистого звука, диктофоны и программное обеспечение. Компания также оплачивает работу педагога студии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]